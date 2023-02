Feuerwehr Gmünd verabschiedet Co-​Kommandant Ralf Schamberger

Foto: bri

Nach 25 Jahren im hauptamtlichen Dienst ist der langjährige Kommandant und Stellvertreter Ralf Schamberger in den Ruhestand verabschiedet worden. Zugleich nahm er am Freitagabend im Prediger das Deutsche Feuerwehr-​Ehrenkreuz in Silber entgegen. Oberbürgermeister Arnold würdigte ihn als „Kommandant, der geleitet und immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat“.

Samstag, 25. Februar 2023

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Dank der Gründung der Kinder– und Stärkung der Jugendfeuerwehr gebe es bei den Kameraden keine Nachwuchssorgen. Auch für die Integration von Geflüchteten habe sich Schamberger engagiert.

Unter den ungezählten Einsätzen, die Ralf Schamberger – seit 25 Jahren stellvertretender Kommandant und von 2012 bis 2017 an der Spitze der Gmünder Wehr – geleitet habe, rage besonders die Katastrophenhilfe beim Hochwasser im Mai 2016 heraus.





Warum das Deutsche Feuerwehr-​Ehrenkreuz in Silber für Ralf Schamberger bereits die zweite überregionale Würdigung in diesem Monat ist und welche Worte er selbst an die Versammelten richtete, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Auch online ist die vollständige Ausgabe im iKiosk erhältlich.



Bereits seit 43 Jahren gehört Ralf Schamberger der Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd an. Zahlreiche Verdienste haben seine Zeit als Kommandant, aber noch viel länger als stellvertretender Kommandant geprägt, wie Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold beim Festakt am Freitagabend im Refektorium des Predigers darlegte. „Unter Ihrer Führung hat sich die Zusammenarbeit der Abteilungen intensiviert, der Nachwuchsbereich lag und liegt Ihnen besonders am Herzen“, zählte das Stadtoberhaupt auf.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

226 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen