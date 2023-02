Sechste und letzte Orgelreise von Schwäbisch Gmünd nach Bautzen

Foto: ekgd

Noch einmal haben sich interessierte Gmünderinnen und Gmünder unter der Leitung des Kirchengemeinderats in der Werkstatt des renommierten Orgelbauers Eule in Bautzen umgesehen. Dort entsteht die neue Augustinusorgel, die im Juli feierlich eingeweiht werden soll.

Samstag, 25. Februar 2023

Benjamin Richter

43 Sekunden Lesedauer



Vor Kurzem hat die sechste und letzte Orgelreise der Evangelischen Kirchengemeinde Schwäbisch Gmünd stattgefunden. Sie führte die 36 Mitfahrenden nach Bautzen und Dresden.

Wie die vorherigen Reisen, wurde auch diese vom Vorsitzenden des Kirchengemeinderats Wolfgang Schmidt geleitet und von Dekanin Ursula Richter und Pfarrer Reiner Kaupp geistlich begleitet.

Nach Abfahrt in Schwäbisch Gmünd in den frühen Morgenstunden führte die Fahrt nach Bautzen in die Oberlausitz. Eine etwa zweistündige Stadtführung zeigte die Highlights der nach der Wende wiederaufgebauten historischen Altstadt.

Besonders beeindruckte die Gmünder Gruppe der Dom, der je zur Hälfte evangelisch und katholisch unter einem Dach gemeinsam genutzt wird.





Welche neuen Erkenntnisse die Reisegruppe in der Werkstatt des Orgelbauers Eule sammelte und wie es um die Finanzierung der neuen Augustinusorgel steht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



373 Aufrufe

173 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen