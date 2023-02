Stadt ehrt Box-​Weltmeisterin Felicitas Vogt

Foto: Zimmermann

Die 28 Jahre alte Doppelweltmeisterin im Bantam-​Gewicht (bis 53,5 Kilogramm) trägt sich ins Silberne Buch des Sports ein. Oberbürgermeister Richard Arnold hebt in seiner Laudatio den Durchhaltewillen und das soziale Engagement der gebürtigen Bargauerin hervor.

Samstag, 25. Februar 2023

Thomas Ringhofer

58 Sekunden Lesedauer



Felicitas Vogt überlegt kurz. Dann schreibt sie ihren Wahlspruch in das Silberne Buch: „Fake it, ’till you make it.“ Was sinngemäß übersetzt heißt: „Zeige keine Schwäche, bis du dein Ziel erreicht hast.“





Ihren sportlichen Ursprung hat Felicitas Vogt beim Judozentrum Heubach, bei dem sie als Vierjährige begonnen hat. Mit zwölf Jahren sei sie eigentlich zufällig zum Boxsport gekommen, erzählt sie beim Empfang im Barocksaal des Gmünder Rathauses. „Es hätte vielleicht auch Tischtennis oder eine andere Sportart werden können. Aber ich bin beim Box-​Club in Aalen so gut aufgenommen worden, dass ich dabei geblieben bin.“ Und wie sie dabeigeblieben ist. Wurde sie bei ihren ersten WM als Profiboxerin 2021 noch durch eine Ellenbogenverletzung ausgebremst, biss sie sich durch und holte im März vergangenen Jahres die WM-​Krone. „Du hast dich nach 2021 nicht kleinkriegen und ausbremsen lassen, sondern dich auf den neuen Termin fokussiert“, schwärmte der OB. Denn so ein Titel, genaugenommen gewann Vogt die WM-​Gürtel der beiden Verbände GBU und WIBF, falle nicht vom Himmel: „Dahinter stecken viele Entbehrungen, Qualen und sehr viel Arbeit.“





Was die Weltmeisterin für dieses Jahr noch plant und wo sie ihre Titel verteidigen möchte, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



249 Aufrufe

232 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen