Gmünd: Handwerker-​Ausstellung im Stadtgarten noch bis 17 Uhr geöffnet

Die Handwerker-​Ausstellung „Rund ums Haus“ im Congress-​Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd ist am Sonntag noch bis 17 Uhr geöffnet. In seiner Eröffnungsrede am Samstag war Baubürgermeister Julius Mihm auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie Wohnraummangel und Energiewende eingegangen.

Sonntag, 26. Februar 2023

Deshalb, so Mihm, müssten vermehrt gebrauchte Immobilien auf den Markt gebracht werden. So werde der „Sanierungsmotor im Hinblick auf die CO2-​neutrale Umrüstung des baulichen Bestandes“ beschleunigt.

Die 35. Handwerker-​Ausstellung „Rund ums Haus“, bekräftigte der Baubürgermeister, komme als regionale Ausstellung für private Bauherren, Sanierer, Renovierer und für die Allgemeinheit genau zum richtigen Zeitpunkt.

Für Auftraggeber und Käufer zeichne sich in der aktuellen Situation ein Silberstreif am Horizont ab, nahm Julius Mihm das Gesamtbild in den Blick. So habe die Interhyp-​Gruppe, bundesweit größter Vermittler von Baufinanzierungen, kürzlich ermittelt, dass sich die Vorzeichen auf dem Immobilienmarkt zum Vorteil der Käufer drehten.

„Der Immobiliensektor wandle sich vom Verkäufer– zum Käufermarkt“, schilderte der Bürgermeister. Zugleich steige das Angebot an Gebrauchtimmobilien.





Am Sonntag, 26. Februar, öffnet die Messe ihre Pforten für Besucher noch bis 17 Uhr. Zu jeder vollen Stunde referieren renommierte Fachleute im Jörg-​Rathgeb-​Saal zu interessanten Themen. Weitere Informationen gibt es unter run​dumshaus​-gd​.de.



Wenn es um Wohnraummangel und Energiewende gehe, zeigte sich Mihm überzeugt, müssten auch und gerade Hausbesitzer, Sanierer und Renovierer mit ins Boot geholt werden. Denn es sei zu wenig, wie bisher nur zwei Prozent aller Gebäude jährlich zu sanieren, um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen.

