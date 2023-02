Kurz und heftig: Schneegestöber zieht über Gmünd hinweg

Fotos: bri

Nachdem es seit dem späten Samstagnachmittag fast durchgehend schwach geschneit hatte, wurde der Schneefall am Sonntagmorgen in Schwäbisch Gmünd und den umliegenden Gemeinden kurz nach acht Uhr deutlich stärker. Das entpuppte sich aber nur Minuten später als flüchtiges letztes Aufbäumen: So plötzlich, wie sie gekommen waren, blieben die Flocken wieder komplett aus und machten dem Tauwetter Platz.

Sonntag, 26. Februar 2023

Benjamin Richter

32 Sekunden Lesedauer



Über den Sonntag ist weiterhin mit leichtem Schneefall in Schwäbisch Gmünd und Umgebung zu rechnen. Die weiße Pracht wird aber wohl nur in höheren Lagen länger liegen bleiben. In den kommenden Tagen soll es laut aktuellen Vorhersagen deutlich weniger Niederschlag geben. Derartige Schneegestöber bleiben, wenngleich die Temperaturen in der Nacht es erlauben würden, also in diesem Winter weiterhin die Ausnahme.





