Lorch: Vermisste Heimbewohnerin wohlbehalten gefunden

Polizeibeamte haben die Bewohnerin eines Altenheims in Lorch, die seit 19 Uhr am Samstagabend vermisst worden war, nach wenigen Stunden wohlbehalten in der Nähe des Heims gefunden.

Sonntag, 26. Februar 2023

Benjamin Richter

26 Sekunden Lesedauer



Zwischenzeitlich war zu der Suche nach der vermissten Person aus Lorch auch die Malteser-​Rettungshundestaffel hinzugezogen worden. Zuvor war seit dem Abend bereits ein Polizeihubschrauber über Lorch im Einsatz gewesen.

Mit Erfolg: Wenige Stunden nach der ursprünglichen Vermissten-​Meldung kann ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen Entwarnung geben. „Die Dame konnte wohlbehalten in der Nähe des Heimes angetroffen werden“, gibt er bekannt.





