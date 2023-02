„Offen gesagt!“: Zwei Abende zur Aussprache in Sachen katholische Kirche

Es brodelt, es rumort in der katholischen Kirche, vor allem in Deutschland. Die Stimmung ist schlecht, die Austrittszahlen sind hoch. Es herrscht großer Gesprächsbedarf. Dieser Nachfrage möchte die Seelsorgeeinheit Limeshöhe entsprechen und lädt unter dem Motto „Offen gesagt!“ nach Mutlangen und nach Rehnenhof ein, zu zwei Abenden zur Aussprache und zur Information.

Sonntag, 26. Februar 2023

Benjamin Richter

Der erste der beiden Gesprächsabende findet am Montag, 27. Februar, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Stephanus in Mutlangen statt. Dieser Abend steht unter der Überschrift „Mir reicht es mit dieser Kirche!“

Die Veranstalter möchten die Möglichkeit zur Aussprache, zum Austausch mit anderen Verärgerten und zum Zuhören bieten.

Moderator und Referent ist Uwe Beck, Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Limeshöhe. Der Eintritt ist frei.





Mit der Leitfrage „Kann sich die katholische Kirche reformieren?“ wird außerdem am darauffolgenden Montag, 6. März, um 19.30 Uhr in das katholische Gemeindehaus St. Maria in Rehnenhof eingeladen. Besprochen werden hier die Themen des Synodalen Weges, das „Konzil von unten“ und „Maria 2.0“.

