Schauort Leinweiler bei Schechingen

Gerade in der mit dem Aschermittwoch angebrochenen Passionszeit ist der Schechinger Teilort Leinweiler ein lohnenswertes Ziel für Menschen, die ländliche Stille und besinnliche Einkehr suchen. Das Dorf überrascht mit einem großartigen Ortskern, das von der Kirche St. Laurentius geprägt wird.

Sonntag, 26. Februar 2023

Franz Graser

Die Kirche stammt aus dem 14. Jahrhundert und überrascht mit ihrer künstlerisch hochwertigen Ausstattung. Neben dem Kirchenpatron Laurentius finden sich zahlreiche weitere Figuren von Heiligen, die als Patrone gegen Viehseuchen und Missernten angerufen wurden.







Darüber hinaus hat die Umgebung weitere sakrale Kleinode zu bieten, darunter eine Lourdesgrotte aus dem Jahr 1992, die von der Dorfgemeinschaft gehegt und gepflegt wird. Die Skulpturen wurden anlässlich einer Pilgerfahrt aus dem französischen Wallfahrtsort mitgebracht.





