Anstieg an Kinderporographie: Polizeipräsidium Aalen stellt neue Kampagne vor

Der stetige Anstieg von Kinder– und Jugendpornographie bereitet dem Polizeipräsidium Aalen Sorgen – Die Zahl der Fälle hat sich in fünf jahren fast versechsfacht. Abhilfe soll nun eine breit angelegte Informationskampagne schaffen.

Montag, 27. Februar 2023

Sarah Fleischer

„Kinderpornographie, egal in welcher Form, ist ein Verbrechen“, machte Polizeipräsident Reiner Möller deutlich. Allein im Ostalbkreis habe es diese Woche neun Untersuchungen in Wohnungen gegeben. Möller forderte dazu auf Kinder, Jugendliche und Eltern stärker als bisher für dieses Thema zu sensibilisieren.

Dazu stellte die Polizei nun eine neue Informations– und Präventionskampagne vor.



Doch auch bei der Bekämpfung und Aufklärung aktueller Fälle steht die Polizei vor einer riesengroßen Aufgabe und bergeweise Material.







Wie die Kampagne aussieht und was aus Sicht der Ermittler den Anstieg an Kinderpronographie begünstigt, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



