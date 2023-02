Die Forschung einer Frau entschlüsselte den Baustein des Lebens

Für ihre Entdeckung der Doppelhelix-​Struktur des DNA-​Stranges bekamen die Wissenschaftler James Watson und Francis Crick den Nobelpreis. Doch ohne Rosalind Franklin wären sie nicht zu Ruhm gelangt. Die Arbeit der britischen Biochemikerin allerdings erkannten die Männer nicht an.

Der Handelskonzern Amazon liebt die Selbstinszenierung. Am zweiten Firmensitz in Arlington im US-​Bundesstaat Virginia soll ein fulminantes Gebäude entstehen – in Form einer gewundenen Doppelhelix.

Zwischen üppigen Gärten soll eine inspirierende Arbeitsumgebung geschaffen – und ein Zukunftsversprechen gegeben werden. So wie das 1958 eingeweihte Atomium in Brüssel als Symbol für das Atomzeitalter und die friedliche Nutzung der Kernenergie errichtet wurde, erinnert die Amazon-​Architektur an eine weitere zentrale wissenschaftliche Entdeckung des 20. Jahrhunderts: die Anordnung der menschlichen Gene in der Struktur der Doppelhelix, einer elegant gedrehten Strickleiter.

Es war der 28. Februar 1953, vor 70 Jahren, als der britische Physiker und Molekularbiologe Francis Crick (1916 – 2004) nicht länger an sich halten konnte und seinen Kollegen von der Universität Cambridge beim Mittagessen erzählte: „Wir haben das Geheimnis des Lebens gefunden.“





Wie es im Einzelnen zu dieser Entdeckung gekommen war und warum es sich eher um eine Schurken– als um eine Heldengeschichte handelt, erfahren Sie am Montag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung.

