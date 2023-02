Einkaufen in der Weststadt: Edeka Seitz wird zu Edeka Mangold

Der langjährige Inhaber Alfred Seitz reicht den Staffelstab an Edeka-​Kaufmann Wolfgang Mangold weiter, der die Filiale am Mittwoch, 1. März, neu eröffnen will.

Montag, 27. Februar 2023

Benjamin Richter

„Ich bedanke mich für die jahrelange Treue meiner Kundinnen und Kunden“, sagt Alfred Seitz. Edeka Mangold ist Teil des genossenschaftlichen Edeka-​Verbunds im Südwesten und laut Pressemitteilung der Edeka wie geschaffen, um den rund 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche umfassenden Vollsortimentsmarkt in die Zukunft zu führen. Den rund 50 Beschäftigten vor Ort bietet die Kaufmannsfamilie Mangold sichere Arbeitsplätze in ihrem Unternehmen.





Wie weit die Kaufmannstradition der Familie Mangold zurückreicht und mit welcher Handschrift sie den übernommenen Markt in der Gmünder Weststadt führen will, erfahren Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Auch online ist die vollständige Ausgabe erhältlich, im iKiosk.

Wolfgang Mangold wird neuer Betreiber des Edeka-​Markts in der Eutighofer Straße 59 in Schwäbisch Gmünd. Die Kaufmannsfamilie mit Märkten in Waldstetten und Straßdorf übernimmt den Standort zum 1. März vom bisherigen Inhaber Alfred Seitz, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

