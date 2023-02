Messe-​Macher zieht positive Bilanz aus Handwerker-​Ausstellung in Gmünd

Foto: Zimmermann

Die Aussteller zeigen sich nach der Handwerker-​Ausstellung „Rund ums Haus“ im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd zufrieden und erfreut über das rege Interesse der Besucher. Etwa 2000 Leute, schätzt Organisator Joachim Weber, haben die Messe am Wochenende besucht. Darunter seien auch etliche neue Kunden gewesen – und nicht nur „Sehleute“.

Montag, 27. Februar 2023

Benjamin Richter

56 Sekunden Lesedauer



Selten kann man etwas einfach so in drei Worten zusammenfassen. Joachim Weber genügen am Sonntagnachmittag drei Buchstaben: „Top“, antwortet er auf die Frage, wie die Handwerker-​Ausstellung „Rund ums Haus“ am letzten Februarwochenende von den Besuchern angenommen worden sei.

Er vermutet, dass es wie bei den vorangegangenen Auflagen der Messe die vielfältige Mischung der ausstellenden Firmen und Betriebe war, die am Samstag und Sonntag insgesamt an die 2000 Menschen ins Congress-​Centrum Stadtgarten lockten. „Man findet hier vom Bett bis zur Solaranlage quasi alles“, nennt der Organisator einen möglichen Vorzug für private Bauherren, Sanierer und Renovierer.

Zugleich zeige das Besucheraufkommen bei der Ausstellung, dass die Kunden auch im digitalen Zeitalter nach wie vor das persönliche Beratungsgespräch beim Fachmann oder der Fachfrau suchen. „Das Internet kann die Ausstellung nicht ersetzen“, bringt es Weber auf den Punkt.





Welche wechselnden Vorzeichen Baubürgermeister Julius Mihm auf dem Immobilienmarkt beobachtet hat und warum ein Großteil der Energiewende nach seinen Worten bei den Gmündern zu Hause stattfindet, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



187 Aufrufe

224 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen