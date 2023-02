Programm zum Weltfrauentag in Schwäbisch Gmünd

Foto: fleisa

Seit den 1980er Jahren feiert die Stadt Gmünd den Weltfrauentag. Am 8. März 2023 ist es wieder soweit. Doch nicht nur dieser Tag steht ganz im Zeichen der Frauenrechte – ein vielfältiges Programm bietet den ganzen März über Veranstaltungen zu verschiedenen Themen.

Montag, 27. Februar 2023

Sarah Fleischer

42 Sekunden Lesedauer









Mehr zum Programm erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung. Auch erhältlich am iKiosk.

Seit 1911 wird in Deutschland jährlich am 8. März der Weltfrauentag gefeiert. „Damals ging es um Themen wie das Frauenwahlrecht“, erläutert Elke Heer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwäbisch Gmünd. „Über 100 Jahre später gab es natürlich Fortschritte, die Themen sind jetzt andere – aber deshalb nicht weniger wichtig.“ Gerade der Blick in Länder wie den Iran oder Afghanistan zeige, wie prekär die Lage für Frauen und Mädchen teilweise sei, und welche internationale Relevanz der Weltfrauentag habe.Doch gibt am 8. März nicht nur kostenlose, faire Rosen für alle Kundinnen des Weltladens. Vielmehr finden den ganzen Monat über 16 verschiedene Veranstaltungen und Aktionen zum Weltfrauentag in und um Schwäbisch Gmünd statt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



238 Aufrufe

171 Wörter

51 Minuten Online



Beitrag teilen