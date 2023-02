Schloss-​Scheune Essingen lädt im März zu 3. Remstaler Weintreff ein

Foto: picture alliance /​dpa | Robert Michael

Die Kulturinitiative Schloss-​Scheune Essingen veranstaltet in Kooperation mit Remstal-​Tourismus am letzten Samstag im März zum dritten Mal den Remstaler Weintreff in der Schloss-​Scheune in Essingen.

Montag, 27. Februar 2023

Benjamin Richter

Los geht es am 25. März um 18 Uhr. Das Remstal ist weit über die Landesgrenzen hinaus für seine Spitzenweine, für moderne Weinkultur und für hochwertigen Weinbau bekannt.

Essingen am Ursprung der Rems hat sich als lebendige, junge und prosperierende Gemeinde für seine vielfältigen kulturellen Aktivitäten einen Spitzenplatz in der Region errungen und besitzt inzwischen auch einen eigenen kleinen „Wengert“ mit 90 Weinstöcken.





Wie das Programm für den Abend aussieht und wo es Tickets im Vorverkauf gibt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Februar. Die komplette Ausgabe ist online auch im iKiosk erhältlich.



