Gesellenprüfung der Innung Sanitär-​Heizung Klima

Bei der Gesellenprüfung Winter 2023 im Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker Sanitär Heizung Klima (SHK) haben insgesamt 25 Auszubildende ihre Prüfung abgelegt. Sie erlernen einen Beruf, der nicht ohne Herausforderungen ist.

Dienstag, 28. Februar 2023

Sarah Fleischer

Die neue gestreckte Prüfung (Teil 1 am Ende des zweiten Lehrjahrs, Teil 2 Abschluss) zum Anlagenmechaniker SHK fand in Ellwangen statt. Die praktischen Prüfungen fanden unter Aufsicht der Gesellenprüfungskommission am 20. Januar (Theorie) und vom 6. bis 9. Februar (Praxis) im Berufsschulzentrum in Ellwangen statt.





13 Prüflinge absolvierten die Prüfung in der Fachrichtung Wärmetechnik und 12 Prüflinge in der Fachrichtung Wassertechnik.

