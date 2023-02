Gmünd: Diese jungen Bäcker haben nach bestandener Prüfung gut lachen

Foto: gsgd

Klein aber fein – das waren die Prüfungsgruppen, die im Winter ihre Prüfung im Bäckerhandwerk ablegten. Nach einer Ausbildungszeit zwischen eineinhalb und drei Jahren stehen den jungen Gesellen und Fachverkäuferinnen nun alle Wege offen

Dienstag, 28. Februar 2023

Alexander Gässler

50 Sekunden Lesedauer



Die Ergebnisse bescherten Prüflingen und den Prüfern gute Laune und gute Noten. Bei den Bäckern wurden Roggenmischbrote, verschiedene Laugengebäcke, schrothaltige Brötchen, Snacks aus einem Croissantteig und ein Käsekuchen hergestellt. Und zwar in bester Qualität und alles in 6 Stunden Arbeitszeit, einschließlich aller Berechnungen. Eine so entspannte Prüfungsgruppe sieht man nach dem Prüfungsstress selten. Die angehenden Fachverkäuferinnen standen vor der Aufgabe gebackene herzhafte, vegane und vegetarische Snackfladen herzustellen, Geschenke dekorativ zu verpacken, auszuzeichnen und zu präsentieren.





„Es werden leider immer weniger, die das Bäckereihandwerk erlernen wollen“, so Sören Sturm, Pressebeauftragter der Gewerblichen Schule Schwäbisch Gmünd. „Darum freuen wir uns umso mehr darüber, dass wir wieder eine kleine Gruppe von Gesellen in die Wirtschaft entsenden können, die uns mit süßen Köstlichkeiten verwöhnen werden.“





Die Ausbildung dauert in der Regel zwischen eineinhalb und drei Jahren, bei entsprechender Vorbildung und Noten kann die Lehrzeit auf eineinhalb Jahre verkürzt werden.





Die Bäckerprüflinge waren Peter Schenk, Sinisha Lippmann, Jakob Buß, Felix Wörle. Die Prüflinge im Verkauf waren Michelle Himmer, Melis Seskir und Ekaterina Gutschmidh.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



448 Aufrufe

203 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen