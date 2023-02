Gmünder Ausbildungsmesse: 115 Betriebe stellen sich vor

Foto: bri

Am Freitag, 10. März, füllt sich der Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd zur Ausbildungsmesse „Dein Beruf, deine Zukunft“ mit den Ständen von 115 Firmen aus Industrie, Handel, Handwerk und Dienstleistungssektor. Schulabgänger, so die Arbeitsagentur Aalen, hatten selten so eine gute Ausgangslage wie jetzt.

Dienstag, 28. Februar 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Von 16 bis 20 Uhr sind die Türen des Congress-​Centrums Stadtgarten am 10. März für Jugendliche vor dem Schulabschluss sowie deren Eltern geöffnet.

Sie finden in den rappelvollen Sälen – mehr als 115 Betriebe hätten wirklich nicht hineingepasst, versichert Alexander Groll, Wirtschaftsförderer der Stadt Gmünd – ein breites Spektrum an Firmen aus vielen unterschiedlichen Branchen vor, von der Industrie über Handel und Handwerk bis zu Dienstleistungen. Auch Schulen und soziale Einrichtungen werden vertreten sein.

43 der Betriebe, beziffert Organisationsleiterin Pauline Winkler, kämen direkt aus Gmünd, weitere 52 aus den unmittelbar umliegenden Gemeinden. Der Rest sei ebenfalls in der Region ansässig.

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, gab die Chefin der Aalener Arbeitsagentur, Claudia Prusik, beim Pressegespräch am Dienstag zu bedenken, dass die Ausgangslage für Schulabgänger selten so gut gewesen sei wie jetzt. Im gesamten Ostalbkreis sei die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze höher als die der Bewerberinnen und Bewerber.





Wie die Ausbildungsbetriebe bei den Gesprächen auf der Messe für eine möglichst niedrige Hemmschwelle sorgen wollen und warum sich das vor zwei Jahren ausprobierte Online-​Format nicht bewährt hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

233 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen