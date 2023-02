Hans-​Baldung-​Gymnasium: Spendenaktion für Erdbebenopfer

Foto: hbg

Auf Initiative einiger Schüler des Hans-​Baldung-​Gymnasiums wurde eine Spendenaktion für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und Syrien organisiert. Die Spendensummer übertraf dabei alle Erwartungen.

Dienstag, 28. Februar 2023

Sarah Fleischer

An welche Hilfsorganisation gespendet wurde, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Der Einsatz der Schülerinnen und Schüler war dabei riesig; sie stemmten gemeinsam mit Lehrerin Dilan Dursun die Organisation, erklärten sich bereit, Selbstgebackenes mitzubringen und den Verkauf durchzuführen. Die Spendenbereitschaft der Schüler-​, Eltern– und Lehrerschaft war außerordentlich hoch. So habe man es geschafft, innerhalb einer Schulwoche aufgerundet 1800 Euro einzunehmen.

