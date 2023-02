Lorch ist Lade-​Pionier im Ostalbkreis

Foto: ChargeBig

28 Ladesäulen stehen ab sofort am PPlatz zur Verfügung. Bezahlt werden kann mit dem Smartphone oder am Ladeterminal. Die Reaktionen der Lorcherinnen und Lorcher sind positiv. Besonders die einfache Handhabung kommt gut an.

Dienstag, 28. Februar 2023

Alexander Gässler

Am vergangenen Freitag wurden die neu installierten E-​Ladesäulen am P+R Parkplatz in Lorch in Betrieb genommen. Begrüßen konnte Bürgermeisterin Marita Funk Vertreterinnen des Gemeinderats, des Jugendbeirats, der Firma „ChargeBig“, Aylin Kilic vom Fachbereich Nachhaltige Mobilität des Landkreises sowie etliche interessierte Bürgerinnen und Bürger.









Wie Lorch Lade-​Pionier im Ostalbkreis wurde und mehr, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



In ihrer Ansprache erläuterte die Bürgermeisterin, dass nun 28 Ladesäulen zur Verfügung stehen – davon zwei Schnelllader. Die E-​Mobilität und die Etablierung entsprechender Ladeangebote seien im Rahmen des Stadtentwicklungsplans mit Zielhorizont 2035 als priorisiertes Ziel genannt gewesen, sagte sie.

