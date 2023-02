Ski-​WM: Anna Rupprecht stürzt bei Qualifikationssprung von Großschanze

Foto: picture alliance /​dpa | Daniel Karmann

Im Qualifikationsspringen für die WM-​Entscheidung von der Großschanze ist Anna Rupprecht vom SC Degenfeld am Dienstagabend zu Fall gekommen. Sie blieb unverletzt, verpasste allerdings den Einzug in den letzten Wettbewerb der Skispringerinnen im slowenischen Planica.

Dienstag, 28. Februar 2023

Benjamin Richter

Als 34. Starterin im Feld der 50 Skispringerinnen, von denen sich 40 für das Finale am Mittwoch (17.30 Uhr) qualifizierten, hatte sich Anna Rupprecht durchaus berechtigte Chancen auf die Teilnahme am Entscheidungsspringen von der Großschanze ausgerechnet. Dafür sprachen auch ihre sehr guten Trainingsleistungen an der WM-​Stätte in Planica.

„Ich ärgere mich brutal“, sagte Rupprecht nach dem Quali-​Springen, von dem sie zum Glück ohne Verletzungen ins Teamlager zurückkehren konnte. Nach ihrem Sprung hatte die 26-​Jährige nur noch theoretische Chancen, sich trotz des Sturzes bei einer Sprungdistanz von 113,0 Metern für das WM-​Springen am Mittwoch zu qualifizieren. Dazu hätten von den nachfolgenden 16 Springerinnen noch drei einen geringeren Punktestand aus Sprungweite und Jurywertung erreichen müssen als sie. Jedoch gaben sich die Mitbewerberinnen keine Blöße.

Mit Katharina Althaus (122,2 Punkte, 129,0 Meter) stand am Ende Rupprechts Teamkameradin als Siegerin des Qualifikationsspringens fest. Mit Selina Freitag (104,2 Punkte, 124,5 Meter, 7. Platz) und Pauline Heßler (86,9 Punkte, 114,0 Meter, 20. Platz) schafften zwei weitere deutsche Springerinnen den Einzug in den Entscheidungswettkampf.





