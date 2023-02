Täferrot: Das fliegende Auge der Feuerwehr

Das neue Drohnen-​Team der Täferroter Feuerwehr arbeitet im großen Verbund mit den Brandschützern des Verwaltungsverbands Schwäbischer Wald. Es ist ab sofort mit elf ausgebildeten Piloten für den gesamten Ostalbkreis startklar.

Dienstag, 28. Februar 2023

Alexander Gässler

Gefährlicher Brand kürzlich in einem großen Bauernhofkomplex im Ortskern von Utzstetten. Es sieht zunächst gar nicht gut aus für das Bauernhaus: Dicke Rauchschwaden quellen aus Fenstern und Dachstuhl. Großeinsatz für die Feuerwehren Leinzell, Mutlangen, Leinzell, Durlangen und Ruppertshofen.







Um diesen zu koordinieren, wird die Führungsgruppe der Feuerwehren des Verwaltungsverbands Schwäbischer Wald alarmiert, die am Einsatzleitwagen der Feuerwehr Mutlangen eine sogenannte Technische Einsatzleitung (TEL) einrichtet. Der Ort des Geschehens erscheint unübersichtlich: verwinkeltes Anwesen, enge und für die auswärtigen Feuerwehren unbekannte Zufahrtswege. Dazu der Ruf nach schneller Sicherstellung der Löschwasserversorgung, denn das Feuer droht, sich auf das gesamte Gebäude mitsamt Dachstuhl auszuweiten.





Nach einer idealen Position für das Aufstellen der Drehleiter wird gesucht. Doch bei der TEL bricht kein Chaos auf. Ruhig werden die Aufgaben via Einsatzleiter an die einzelnen Feuerwehren verteilt, nachdem zuvor die Gesamtsituation mit einem perfekten Überblick erfasst wurde. Der wichtigste Helfer dazu kreist in 80 bis 100 Meter Höhe über dem Schauplatz und übermittelt ein ausführliches Lagebild auf einen großen Bildschirm am Einsatzleitwagen, kann sowohl ein umfassendes Panorama als auch Zoomaufnahmen liefern.







