Neuigkeiten im Kiemele-​Museum Seifertshofen

„Juniorchef“ Hans Kiemele vom Schwäbischen Bauern und Technikmuseum Seifertshofen ist seit Kurzem 60. Aber kein bisschen müde. Er kündigt für 2023 Neuigkeiten an.

Eine außergewöhnliche Familien-​Dynastie mit Kult-​Charakter, die neuerdings an der Seite von TV-​Star Michael Manousakis in der Fernsehserie „Steel Buddies– Stahlharte Geschäfte“ bundesweit einen echten Boom erlebt. Zu den Dreh– und Schauplätzen gehört wiederholt nun auch das Schwäbische Bauern– und Technikmuseum Seifertshofen bei Eschach auf der Frickenhofer Höhe. Dabei hat es dort klein, jedoch schon sehr kultig in den 1970er-​Jahren angefangen, als die Gmünder Hippie-​Generation auf dem Mofa oder Moped zum „Kiemele“ nach Seifertshofen gepilgert ist, um sich dort getreu dem damaligen Zeitgeist mit alten Militär-​Klamotten statt Tanzschul-​Anzug und ausgedienten Munitionsboxen statt Schulranzen einzudecken.







Juniorchef Hans Kiemele kündigt nun Neuigkeiten an. Welche das sind, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

