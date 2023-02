Tag der offenen Tür: RRC Petticoat gibt sich die Ehre

Foto: RRC Petticoat

Seit über 40 Jahren existiert der Rock’n’Roll-Club „Petticoat“ in Straßdorf. Am Sonntag, 5. Februar, wird sich der Verein bei einem Tag der offenen Tür in der Straßdorfer Gemeindehalle präsentieren. Beginn ist um 14 Uhr.

Freitag, 03. Februar 2023

Franz Graser

Natürlich stehen beim RRC „Petticoat“ Rock’n’Roll und Boogie-​Woogie im Vordergrund. Aber auch Standardtänze, lateinamerikanische Tänze oder Line-​Dance sind in Straßdorf zuhause. Eine ganz besondere Spezialität sind Rokoko-​Tänze zu Musik von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Club freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.







