TSB Gmünd: Heimspiel gegen HSG Konstanz II

Foto: Stoppany

Mit dem TSB Gmünd und der HSG Konstanz II stehen sich am Samstag (19.30 Uhr/​Großsporthalle) in der Handball-​Oberliga die beiden jüngsten Teams der Liga gegenüber. Die favorisierten Hausherren könnten dabei einen großen Schritt hin zum vorzeitigen Klassenerhalt machen.

Freitag, 03. Februar 2023

Alex Vogt

39 Sekunden Lesedauer



Dass keiner der 17 Kontrahenten auf die leichte Schulter zu nehmen ist, bekam der TSB Gmünd am Samstag erneut vor Augen geführt. Eine viertelstündige Schwächephase beim Viertletzten TV Knielingen ließ den Vorsprung von neun auf drei Tore schmelzen. Trainer Michael Stettner lassen diese „Ups and Downs“ zwar nicht kalt, doch er beschwichtigt nach dem 33:26-Sieg: „Es gehört zur Entwicklung einer jungen Mannschaft dazu, so eine schwierige Situation zu meistern.“



Mit der HSG Konstanz II wartet erneut ein leicht angeschlagener Gegner, der unbedingt noch den sechs Abstiegsplätzen entkommen möchte.





Warum Michael Stettner trotz der Favoritenrolle der Gmünder auch vor diesem Gegner ausdrücklich warnt, lesen Sie im Vorbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 3. Februar.







