Vermisste Schülerin: Leichenfund bei Oberlenningen

Foto: picture alliance/​dpa | Marijan Murat

Bei der Suche nach dem vermissten 16-​jährigen Mädchen aus Remshalden im Rems-​Murr-​Kreis haben die Ermittler am Donnerstag eine Leiche gefunden. Erst am Mittwoch hatten sich die Eltern der Schülerin im Fernsehen zu Wort gemeldet.

Freitag, 03. Februar 2023

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Laut Sprechern der Polizei Reutlingen entdeckten Einsatzkräfte gegen 11.20 Uhr an einem Waldrand bei Oberlenningen (Kreis Esslingen) eine Tote. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um Julia W. handelt, lag am Donnerstag nicht vor. Weitere Details werden am Freitag erwartet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



496 Aufrufe

85 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen