Beilage „Wochenende“: Frühlingsboten trotzen Schnee, Sturm und Regen

Foto: Katarina Leopold

Schneeglöckchen begrüßen die Leserinnen und Leser auf dem Titelbild der aktuellen Ausgabe von „Wochenende“. Obwohl der Winter bisher noch nicht viele Eis– und Schneetage brachte, zaubern die kleinen Frühblüher vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht — so wie hoffentlich einige Themen der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.

Samstag, 04. Februar 2023

Franz Graser

46 Sekunden Lesedauer



Im Porträt dieser Ausgabe geht es um Beniamino Molinari, der als Trainer in der Fußballwelt zu Hause ist. Bei Normannia Gmünd begann seine Karriere, die ihn nach Zypern führte – als Co-​Trainer von Apollon Limassol wurde er dort sogar Meister – und dann bei Schalke 04 ihre Fortsetzung fand. Die Zeit bei den Knappen war jedoch relativ kurz. Dennoch möchte er die Erfahrung bei dem traditionsreichen „Wahnsinnsverein“ im Ruhrgebiet keineswegs missen.





Etwas weniger aufgeregt geht es in dem Schauort zu, den wir diese Woche vorstellen. Denn in Kapf bei Alfdorf erinnert die Landschaft mitunter an den Schwarzwald. Der Ort ist idyllisch, aber keineswegs aus der Zeit gefallen.







Darüber hinaus wartet die Wochenendbeilage mit Rätseln, Vereinsnachrichten, Neuigkeiten aus dem kirchlichen Bereich sowie faszinierenden Fotos unserer Leserinnen und Leser auf.





Die Rems-​Zeitung ist auch online bei iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



148 Aufrufe

185 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen