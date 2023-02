Letzter Wunsch: Die DRK-​Glücksbringer aus Gmünd

Foto: DRK

Nur noch kurze Zeit zu leben – eine Diagnose, die häufig nicht nur ältere Menschen trifft: Oftmals gibt es dann noch diesen einen großen letzten Wunsch! Dann kommen die DRK-​Glücksbringer zum Einsatz – erstmals kooperieren dabei die Kreisverbände Aalen und Schwäbisch Gmünd.

Samstag, 04. Februar 2023

Thorsten Vaas

2 Minuten 23 Sekunden Lesedauer



„Ich möchte so gerne noch einmal Meeresluft riechen, spüren. Am besten an der rauen Nordsee“, sagt die ältere Frau und hat Tränen in den Augen. Sie gilt als das, was die Ärzte austherapiert nennen. Keine Medizin kann der 50-​Jährigen noch helfen. Doch sie hat noch diesen letzten Wunsch. „Und genau in solchen Situationen steht unser Team der Glücksbringer bereit“, sagt Vesna Groznica, Geschäftsführerin des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd. Um in diesen Palliativfällen unterstützen zu können, kooperieren in Zukunft die Kreisverbände aus Aalen und Schwäbisch Gmünd.„Es geht nur um eines: um den Menschen“, sagt Vesna Groznica. Sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren immer wieder von diesen Fällen, in denen Menschen, die nicht mehr genesen können, einen letzten Wunsch haben. So wie die Frau, die eben noch einmal das Meer sehen wollte. Die Geschäftsführerin in Schwäbisch Gmünd sagt: „Oftmals, da ist man dann wirklich auch überrascht, sind es auch nur ganz kleine Dinge, die die Betroffenen sich wünschen: einmal noch so einen leckeren Kuchen im Café Margrit essen oder ein Fußballspiel sehen, vielleicht nach Stuttgart ins Stadion fahren. Alles Dinge, die so leicht zu erfüllen sind, die aber gleichzeitig so viel Freude in ein Leben, in ein Gesicht bringen.“ Es sind in Schwäbisch Gmünd die sogenannten Glücksbringer, die Wünsche erfüllen, wenn ein Leben sich dem Ende entgegen neigt. Der Name ist Programm: Denn sie bringen tatsächlich genau dieses Glück in die Herzen. „Bei uns ist das ein gemischtes Team aus Ehrenamtlichen und Beschäftigten, die sich um die Organisation kümmern und die dann mit dem betroffenen Menschen in ein Auto steigen, um genau dort hinzufahren, wo er so gerne sein möchte.“Vesna Groznica ist seit dem Sommer des vergangenen Jahres die Chefin des Gmünder DRK-​Kreisverbands. Wichtig war und ist ihr auch die Kooperation mit den Kreisverbänden in der Nähe – so zum Beispiel in Aalen. „Ich muss schmunzeln, wenn ich das Wort Konkurrenz höre. Nein, das darf keineswegs sein. Ich kann es nur wiederholen: Es geht doch um die Hilfe für Menschen.“ Umso glücklicher ist sie, dass es jetzt in Sachen Glücksbringer zu einer Zusammenarbeit mit dem Pendant des Kreisverbandes in Aalen kommt, dort unter dem Begriff „Glücks-​Express“. Das Aalener DRK hat extra für solche Fahrten für palliativ diagnostizierte Menschen ein Fahrzeug angeschafft. Und gemeinsam werden diesen nun beide Kreisverbände nutzen. „Da gibt es große Synergien, die dazu führen, dass wir noch mehr Frauen, Männern und Kindern ihre Wünsche erfüllen können.“ Ganz bewusst sagt Grozica auch Kinder. „Es sind doch längst nicht nur Ältere, die eine solche Diagnose trifft oder treffen kann. Wenn wir in die Augen eines Kindes blicken, das nur davon träumt, ein letztes Mal eine Rutsche im Schwimmbad hinunterzuflitzen – dann müssen wir doch alles tun, dass dieser Traum in Erfüllung geht.“ Die Teams aus Aalen und Schwäbisch Gmünd stehen genau dafür in Zukunft Seite an Seite.Der DRK-​Kreisverband in Schwäbisch Gmünd ist Institution und Unternehmen zugleich. Die vielschichtigen Arbeiten haben immer ein Ziel: Menschen helfen, unterstützen, betreuen. Um all die Leistungen aufrecht erhalten zu können, ist das DRK auf Spenden angewiesen. Wer für die DRK-​Glücksbringer spenden möchte, kann dies mit folgenden Bankdaten tun: IBAN: DE40 6145 0050 0805 2432 13 (Kreissparkasse Ostalb), Stichwort: Spende DRK-​Glücksbringer.

