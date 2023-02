Stand der Dinge im Kornhaus Gmünd

Nichts anderes als eine weltweite Aktion zum Stand der Dinge verspricht die Ausstellung in der Schwäbisch Gmünder Galerie im Kornhaus. Internationale Kunst unter dem Titel „The State of the World“ ist dort zu sehen.

Samstag, 04. Februar 2023

Thorsten Vaas

Zahlreiche Kunstfreunde waren am Freitagabend zur Vernissage ins Kornhaus gekommen, denn die erste Ausstellung des Jahres versprach interessant zu werden: ein neues Ausstellungsformat und die Einsendungen von Künstlern aus der ganzen Welt zum Thema „The State oft the World! Der Stand der Dinge!“.Stanislaus Müller-​Härlin, Ausschussmitglied des Gmünder Kunstvereins, berichtete bei seiner Eröffnungsrede erfrischend offen davon, dass er selbst wohl in einigen Bereichen den anstehenden Aufwand in der Vorbereitung unterschätzt hatte und bedankte sich bei dem Organisationsteam mit Mathias Hütter, Hubert Minsch, Klaus Ripper und allen Helfern, die die Ausstellung mit ihm im Vorfeld koordiniert hatten. Besonders erwähnte er Brigitte Häussermann vom Büro freitagundhäusermann, die den Kunstverein seit vielen Jahren unterstützt und die bei dieser Ausstellung sehr kurzfristig aktiv werden musste. Weltweit wurden über Instagram Künstler aufgerufen, Werke zum Stand der Dinge einzureichen. Der Kunstverein erhielt diverse digitale Einsendungen aus den USA, Kolumbien, Kanada, dem Iran und vielen weiteren Ländern zu diesem globalen Thema. 60 der internationalen Arbeiten hängen bereits in der Kornhaus Galerie und 40 weitere sind in Vorbereitung. Sie werden in den nächsten Wochen hinzukommen. Die am Freitag eröffnete Ausstellung wird sich also kontinuierlich verändern.Holzschnitt, Linolschnitt, Siebdruck und Werke anderer Techniken können weiterhin in digitaler Form bis 15. März über einen Link auf der Internetseite eingereicht werden ( Worldwide Action to »The State of the World« ). Auch das Jahresprogramm des Gmünder Kunstvereins verspricht spannende Ausstellungen und Aktionen in diesem Jahr, das Programm liegt bereits in Heftform in der Galerie im Kornhaus aus.

