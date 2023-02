Stipendium: Arzt im Ostalbkreis

Landkreis und Kliniken unterstützen Medizinstudierende und vergeben Stipendien. Die Bedingung: Nach dem Studium müssen sie im Ostalbkreis tätig werden. Bewerbungen dafür sind nun wieder möglich.

Samstag, 04. Februar 2023

Thorsten Vaas

Interessierte können sich bis zum 20. Februar (für den Start im Sommersemester 2023) oder bis zum 20. August (für den Start im Wintersemester 2023) für das Stipendienprogramm bewerben.







Ziel ist es, damit dem zunehmenden Mangel an Ärztinnen und Ärzten im ländlichen Raum entgegenzuwirken und Medizinstudierende frühzeitig für eine spätere Tätigkeit im ländlichen Raum zu begeistern. Ab dem 5. Semester fördert der Ostalbkreis Studierende der Humanmedizin mit einer Vergütung von monatlich 500 Euro, für die Dauer von maximal sechs Semestern und vier Monaten. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten, nach Erteilung der Approbation ihre Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin mit dem Ziel einer hausärztlichen Tätigkeit in den Kliniken Ostalb beziehungsweise in einer Weiterbildungspraxis im Ostalbkreis zu absolvieren und danach für mindestens zwei Jahre als Hausärzte im Ostalbkreis vertragsärztlich tätig zu werden.Die Kliniken Ostalb fördern Studierende der Humanmedizin ebenfalls ab dem 5. Semester mit einer Vergütung von monatlich 500 Euro für die Dauer von maximal 36 Monaten. Nach Abschluss des Studiums erhalten die Stipendiaten eine Stelle als Ärztin/​Arzt in Weiterbildung entsprechend des Wunschbereichs in den Kliniken Ostalb. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung, eine Beschäftigung für mindestens drei Jahre im Rahmen der Weiterbildung zum Facharzt in den Kliniken Ostalb aufzunehmen.Weitere Informationen zum Stipendienprogramm des Landratsamts gibt es bei Diana Kiemel unter 07361 /​503‑1114. Informationen zum Programm der Kliniken Ostalb: Lena Ebner, Telefon: 07361 /​55 – 3511.

