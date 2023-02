Ausbildungs– und Studienmesse: Infos auf Augenhöhe

Von der AOK bis zum Zoll: 210 Betriebe, Handwerker, Dienstleister und Behörden aus der ganzen Region präsentierten sich auf der Ausbildungs– und Studienmesse im Aalener Berufsschulzentrum.

Sonntag, 05. Februar 2023

Thorsten Vaas

Viele der jungen Besucherinnen und Besucher sind in ein Gespräch mit anderen Azubis vertieft. Dass an den Ständen oft Jugendliche andere Jugendliche „auf Augenhöhe“ informieren, scheint gut anzukommen. In der Justus-​von-​Liebig-​Schule sind beispielsweise die sozialen Berufe konzentriert. Sie haben „einen Riesenbedarf“, bestätigt Markus Mayer-​Wunderlich, Schulungsleiter Jugend– und Heimerziehung bei St. Loreto mit den Standorten in Aalen, Gmünd, Ellwangen und Ludwigsburg. Ihm fällt auf, dass auch viele junge Schüler gekommen sind, auch schon Achtklässler. Das da die Eltern dabei sind, sei natürlich sehr hilfreich, als wichtige Ansprechpartner.

