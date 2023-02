Schauort Kapf: Ein Juwel im idyllischen Leintal

In Kapf bei Alfdorf erinnert die Landschaft ein wenig an den Schwarzwald. Das Dorf hat eine reiche Geschichte, die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1342. „Chunradt der Heldening von Kapff“ lautete der Name des ersten beurkundeten Bürgers. Aber das Dorf lebt keineswegs nur in der Vergangenheit.

Sonntag, 05. Februar 2023

Franz Graser

Heute treffen in Kapf Tradition und Moderne aufeinander: Bauernhäuser mit starken Quadern sowie zeitgemäße Wohngebäude. Und nicht zuletzt Pferde fühlen sich dort zu Hause.







Zudem ist die Umgebung ein Anziehungspunkt für Mühlenfreunde. Denn das Dorf grenzt an ein ganzes Netz des Mühlenwanderwegs im Welzheimer und Schwäbischen Wald an. Der Mühlenwanderweg, westlich von Kapf gelegen. verbindet auf einem insgesamt 37 Kilometer langen Rundweg elf der schönsten noch erhaltenen und funktionsfähigen Mühlen.







Was sich sonst noch in Kapf und Umgebung anzuschauen lohnt, erfahren Sie in der Wochenendausgabe der Rems-​Zeitung.





