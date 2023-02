TSB Gmünd: 28:34 gegen HSG Konstanz II

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd verpasst es gegen die HSG Konstanz II, dem vorzeitigen Klassenerhalt einen großen Schritt näher zu kommen. Aus einem Vier-​Tore-​Vorsprung wird bis zur Pause ein 11:15, dem der TSB bis zum 28:34-Endstand vergeblich hinterher läuft.

Sonntag, 05. Februar 2023

Alex Vogt

Stille Ernüchterung herrschte unter den 400 Zuschauern in der Großsporthalle – und bei TSB-​Trainer Michael Stettner: „In einem Heimspiel erwarte ich, dass wir ganz anders auftreten, sowohl was das Spielerische als auch die Körpersprache angeht.“ In der Kabine wurde anschließend Tacheles geredet. „Diese Kritik müssen sich die Jungs anhören. Sie wissen aber auch selbst, dass diese Leistung nicht unser Maßstab sein kann.“ Ankreiden mussten sich die Gmünder ihre eklatant hohe Fehlerquote einschließlich sieben Aluminiumtreffern und zwei vergebenen Siebenmetern.

Dadurch verpasste man den dritten Sieg in Folge und ein noch deutlicheres Polster zur Abstiegszone – statt der erhofften zwölf Punkte liegt der TSB nun nur noch acht Punkte vor der HSG Konstanz II.







Wieso die Gäste in der Gmünder Großsporthalle in keinster Weise wie ein Abstiegskandidat aufgetreten sind und sich diesen Sieg verdient haben, lesen Sie im Spielbericht von Nico Schoch in der Rems-​Zeitung vom 6. Februar.



