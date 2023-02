Diamant-​Hochzeit: Maria und Samuel Scheiber aus Lindach

Das Ehepaar Maria und Samuel Scheiber feiern am heutigen Montag ihre Diamantene Hochzeit. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden beim Tanzen.

Montag, 06. Februar 2023

Thorsten Vaas

Wie sich die beiden kennen und lieben gelernt haben, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Seit 60 Jahren sind Maria und Samuel Scheiber verheiratet und feiern damit in Lindach die Diamanthochzeit. Die Jubilare haben viel gemeinsam. Maria Wegmeth und Samuel Scheiber sind beide in einem Dorf namens Großpold zur Welt gekommen. Schon die Eltern und die Vorfahren der beiden lebten in der gleichen Straße. Als Kinder und Jugendliche spielten sie in der gleichen Straße, besuchten die gleiche Schule und Kirche.

