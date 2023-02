Gesprengte Geldautomaten: Zweiter Tatverdächtiger ermittelt

Die Tatverdächtigen wurden am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Sie sind derzeit auf freiem Fuß, müssen sich aber bei den Behörden melden. Das Duo soll am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in Böbingen versucht haben, einen Geldautomaten zu sprengen.

Montag, 06. Februar 2023

Alexander Gässler

Wie berichtet wurden ein Kontoauszugsdrucker und ein Geldautomat schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro. Sie geht davon aus, dass die Tatverdächtigen anschließend in den Landkreis Heidenheim gefahren sind und dort ebenfalls in einer Bankfiliale versucht haben, einen Geldautomaten zu öffnen. Auch das misslang.







Hierbei kam es zur Festnahme eines 30-​jährigen Tatverdächtigen. Im Zuge der Ermittlungen wurde im Laufe des Sonntags der zweite Tatverdächtige im Alter von 23 Jahren ebenfalls vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurden die beiden am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der die beantragten Haftbefehle erließ, jedoch unter Meldeauflagen außer Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.





