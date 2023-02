Gute Vorsätze: Wie halten es Richter und Kloker?

Foto: Schwenk

Gute Vorsätze, frischer Mut, ein neuer Anfang. Das wünscht man sich zu Beginn eines neuen Jahres. An manchen Stellschrauben kann man selbst drehen und an manchen nicht. Ein Gespräch in der Reihe „kreuz und quer“.

Montag, 06. Februar 2023

Thorsten Vaas

23 Sekunden Lesedauer



Der Ukraine-​Krieg, die Klimaerwärmung, die Angst vor einer neuen Pandemie – all das und mehr nimmt man mit ins neue Jahr. Dennoch können die kleinen Schritte und eine andere Einstellung einen neuen Anfang markieren. Wie halten es die beiden Dekane Ursula Richter und Robert Kloker aus Schwäbisch Gmünd?

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



241 Aufrufe

92 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen