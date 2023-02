Heubach: Aus Getränke Frank wird Getränke Meyer

Freundliche Übernahme (von links): Karl Meyer sen. und Caroline Meyer freuen sich über das Vertrauen ihres Kollegen Berthold Frank. Ab 1. April führt der Getränkefachhandel Meyer aus Essingen den Handel und Markt in Heubach weiter. Foto: privat

Zukunftsfähig bleiben, die Weichen rechtzeitig stellen: Das ist Getränkehändler Berthold Frank immer wichtig gewesen. Weil er für seinen Betrieb keinen Nachfolger hat, übergibt er nun seinen Heubacher Getränkemarkt und –handel ab April an Caroline und Karl jun., Renate und Karl Meyer vom Getränkefachhandel Meyer in Essingen.

Montag, 06. Februar 2023

Thorsten Vaas

Mit 30 Jahren übernahm Berthold Frank den Getränkehandel seines Vaters in Bartholomä. Eine starke Verbundenheit zu Heubach hatte er seit seiner Jugend. So entstanden aus seinem Engagement in der Jugendarbeit immer mehr Aufträge als Getränkehändler. Er belieferte Heubacher Kunden, große Veranstaltungen, übernahm 1998 den Getränkehandel der Firma Unfried und baute schließlich im Jahr 2003 in den Bachwiesen ein modernes Ladengebäude.Auch heute noch ist der 63-​Jährige Getränkehändler aus Leidenschaft, kann aber dem enormen Pensum alleine nicht mehr gerecht werden. Daher hat er sich bewusst für den Verkauf entschieden. „Die Anforderungen an einen Getränkehandel werden immer größer und sind für einen kleinen Betrieb nur schwer zu bewältigen“, erklärt Frank. „Um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein, braucht man einen starken, kompetenten Partner. Den habe ich in der Firma Meyer aus Essingen gefunden.“Renate und Karl Meyer, Caroline und Karl Meyer jun. sind zwei Generationen, die Tradition und Moderne miteinander verbinden. Der Essinger Getränkefachhandel mit mehr als 50 Mitarbeitern ist im Aalener und Schwäbisch Gmünder Raum bekannt, darunter mit Getränkefachmärkten in Abtsgmünd, Alfdorf, Durlangen, Essingen und Waldstetten.Darüber hinaus ist der Familienbetrieb Partner im Gastronomie-​, Fest– und Heimlieferservice. Letzterer wird in Heubach künftig wieder verstärkt für die Kundinnen und Kunden angeboten. „Als Familienunternehmen liegt es uns am Herzen, den starken Heubacher Getränkemarkt unseres guten Kollegen kompetent weiterzuführen“, betont Karl Meyer. Ein großes Glück für die Meyers: Franks sieben Mitarbeiter bleiben, und auch er selbst unterstützt in der Übergangszeit mit seinem Wissen und voller Tatkraft. „Wir freuen uns sehr auf den neuen Standort in Heubach“, sagt Caroline Meyer.

