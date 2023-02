Kundenspiegel: In Schwäbisch Gmünd sind Kunden zufrieden

Foto: gbr

Die Händlerinnen und Händler in Schwäbisch Gmünd punkten vor allem mit Freundlichkeit. Das ergab der jüngste Kundenspiegel des Marktforschungsinstituts MF Consulting. Und noch eine gute Nachricht: Bei der Preis-​Leistung gab’s haben die Gmünder weiter zugelegt.

Montag, 06. Februar 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 47 Sekunden Lesedauer



Im Januar 2023 befragten die Interviewer des Deggendorfer Marktforschungsinstituts MF Consulting für den neunten Schwäbisch Gmünder Kundenspiegels wieder rund 900 Personen, in welchen der 79 aufgeführten Geschäften sie in den vergangenen zwölf Monaten etwas gekauft haben, oder sich haben beraten lassen. Gefragt wurde nach der Zufriedenheit mit der Freundlichkeit, der Beratungsqualität und dem wahrgenommenen Preis-​Leistungsverhältnis.Durchschnittlich 86,1 Prozent der 908 Kundinnen und Kunden in Schwäbisch Gmünd gaben an, dass sie mit derder Dienstleister und Geschäften (sehr) zufrieden sind. Dies bedeutet im Vergleich zu 131 anderen deutschen Städten den 57. Platz. Damit festigt Schwäbisch Gmünd seinen Platz im Mittelfeld aller bisher untersuchten Städte und bleibt gemeinsam mit Geislingen weiter vor der Nachbarstadt Göppingen, jedoch hinter Schorndorf und Aalen.Nach der deutlichen Aufwärtsentwicklung der Beurteilung der Kundenzufriedenheit beim Merkmal „Freundlichkeit“ von 2011 (80,3 Prozent), über 2014 (85,0), 2017 (84,8) zeigt die Tendenz nach 2020 (85,9) trotz Pandemie und angespannter geopolitischer Lage mit 86,1 Prozent Kundenzufriedenheit weiter verhalten nach oben. „Dies ist für Schwäbisch Gmünd ein sehr erfreuliches Ergebnis, da nicht alle Städte mit einer positiven Tendenz bei einer wiederholten Untersuchung aufwarten können“, schreibt das Marktforschungsinstitut in einer Pressemitteilung.Bei derhält Schwäbisch Gmünd mit 82,0 Prozent Zufriedenheit das Niveau von 2020 (81,9). Den größten Sprung nach vorne machten in diesem Beurteilungskriterium die Bau– und Gartenmärkte und die Schuhgeschäfte.Am deutlichsten steigerten sich die Gmünder Dienstleister und der Einzelhandel im Beurteilungspunkt. Eine Verbesserung um 0,8 Prozentpunkte bringt Gmünd auf nun 79 Prozent zufriedener Kundinnen und Kunden. Hier sind es die Sportgeschäfte und Schuhgeschäfte, die am deutlichsten zulegen konnten.Betrachte man die Resultate in Schwäbisch Gmünd genauer, erkenne man, dass der überwiegende Teil, der vor drei Jahren schon gut beurteilt wurde, sich sogar weiter verbessern konnte, heißt es weiter in der Mitteilung. Auffällig sei, dass gerade diein Gmünd größtenteils wieder überdurchschnittlich gute Werte aufweisen. „Interessanterweise können sich diese in einigen Branchen auch gegen ihre Mitbewerber aus dem Filialsektor beim Preis-​Leistungsverhältnis erstaunlich gut behaupten, was mit ein Grund für das verbesserte Preis-​Leistungsverhältnis ist.“Erfreulich seien die Schwäbisch Gmünder. Die besten Werte bei Freundlichkeit weisen ein Bekleidungsgeschäft mit 96,9, eine Apotheke mit 94,1, ein Augenoptiker mit 93,5, ein Schuhgeschäft mit 93,2, ein Einrichtungshaus und ein Geldinstitut mit jeweils 92,7, ein Elektrogeschäft mit 92,5 und ein Sportgeschäft sowie ein Geschäft aus der Branche der Bau– und Gartenmärkte mit jeweils 91,2 Prozent auf.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



305 Aufrufe

430 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen