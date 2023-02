Gmünd hilft den Erdbebenopfern

Stadtverwaltung, DRK-​Kreisverband, Alevitisches Kulturzentrum sowie Bilal und Burak Dincel starten die zentrale Aktion „Gmünd hilft der Türkei“ mit gezielten Sach– und Geldspenden für die verwüstete Stadt Antakya. Jeder kann mithelfen.

Dienstag, 07. Februar 2023

Alexander Gässler

„Die Hilfsbereitschaft in solchen Krisensituationen ist in Gmünd traditionell riesengroß, damit die Hilfe jedoch auch sachgerecht und direkt bei den Betroffenen ankommt, müssen wir sie gut organisieren und koordinieren.“ Das ist die zentrale gemeinsame Aussage von Bürgermeister und DRK-​Kreisverbandspräsident Christian Baron und von Bilal Dincel, als sie am Dienstagabend im Rathaus das eilends entwickelte Konzept für eine Gmünder Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei vorstellten, mithin auch zu Geld– und Sachspenden aufriefen.





Mit am Tisch der Krisensitzung saßen Burak Dincel, Vertreter des Integrationsbeirats sowie des Alevitischen Kulturzentrums und DRK-​Kreisgeschäftsführerin Vesna Groznica. Sie und Bilal Dincel können aus Erfahrungen von ähnlichen Hilfsaktionen und –transporten direkt in Krisengebiete schöpfen. Burak Dincel wird die Koordination bei den Sachspenden übernehmen, Vesna Groznica bei den Geldspenden.





Es wurde auch betont: Jeder könne mitwirken, sowohl Vereine als auch Privatpersonen, so der Aufruf des Bürgermeisters. So werden für die jetzt am Mittwochmorgen anlaufende Sammel– und Sortieraktion noch freiwillige Helfer gesucht. Info– und Kontaktelefon: 07171/​798190.





Wie schwierig die Lage im Erdbebengebiet ist und wie die Gmünderinnen und Gmünder helfen können, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



