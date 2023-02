Schechingen: Lebensraum für Tiere und Pflanzen am Weiher reaktivieren

Foto: Astavi

Die Gemeinde Schechingen realisiert gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband ein Projekt zur Biotopverbundplanung rund um das Naturschutzgebiet „Schechinger Weiher“. Dazu gehört auch aktuell das Zurückschneiden der Gehölze am kleinen See.

Dienstag, 07. Februar 2023

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer



Die Gemeinde Schechingen hat die Biotopverbundplanung erfolgreich abgeschlossen. Deren Ergebnisse wurden von Bürgermeister Stefan Jenninger zusammen mit Julia Zwick vom Landschaftserhaltungsverband Ostalb (LEV) nun der Bürgerschaft vorgestellt. Mit dem gezielten Biotopverbund soll gegen die Zerstörung der Lebensräume der Tier– und Pflanzenwelt vorgegangen werden. Problematisch für Flora und Fauna seien die Zerschneidung von Lebensräumen, wurde betont.





Was dies konkret bedeutet und wie die Vorgeschichte des Schechinger Weihers als Biotop aussieht, erfahren Sie am 8. Februar in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



124 Aufrufe

107 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen