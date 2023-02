Sonderveröffentlichung „Start in den Beruf“

Foto: Pixabay

Wo gelingt der Einstieg ins Berufsleben besser — in einem Großunternehmen oder in einem mittelständischen Betrieb? Was sollte man bei Auswahlverfahren beachten? Und welche Berufschancen gibt es in der IT und in der Pflege? Diese und weitere Fragen beantwortet das Special „Start in den Beruf“ der Rems-​Zeitung.

Dienstag, 07. Februar 2023

Franz Graser

Darüber hinaus stellen sich zahlreiche Unternehmen aus der Region vor und zeigen die Ausbildungschancen auf, die sie jungen Berufseinsteigerinnen und –einsteigern bieten.







