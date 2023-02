„Spektakel am Nachmittag“ am 5. März in Gmünd

Gemeinsam mit der Stadt Schwäbisch Gmünd veranstaltet der Turngau Ostwürttemberg am Sonntag, 5. März, um 16 Uhr im Stadtgarten das „Spektakel am Nachmittag“, bei dem die Zuschauer sportlich in die Welt des Films entführt werden.

Dienstag, 07. Februar 2023

Es ist eine Show, die eigentlich schon vor drei Jahren hätte stattfinden sollen, nun aber in diesem Jahr ihre Premiere feiern wird. Die dritte Auflage des „Spektakels am Nachmittag“, das der Turngau Ostwürttemberg und die Stadt Schwäbisch Gmünd am 5. März im großen Saal des Gmünder Stadtgartens präsentieren werden, steht unter dem Motto „at the Movies“. Mit dabei sein werden 14 Vereins-​Show-​Gruppen aus Ostwürttemberg.

Eintrittskarten für das „Spektakel am Nachmittag“ sind im i-​Punkt in Gmünd erhältlich.





