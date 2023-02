Aalener Hilfe für Antakya läuft an

Ein breites Bündnis ruft auf der ganzen Ostalb zu Geld– und zu Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Aalener Partnerstadt und der türkischen Provinz Hatay auf.

Mittwoch, 08. Februar 2023

Alexander Gässler

Die Zerstörungen und die Zahl der Opfer, die das katastrophale Erdbeben in Aalens türkischer Partnerstadt Antakya und in der Provinz Hatay verursacht hat, sind weitaus größer und höher als bisher angenommen. Oberbürgermeister Frederick Brütting und Landrat Joachim Bläse haben deshalb am Montag gemeinsam zu einer umfassenden Hilfe für die Menschen dort aufgerufen. Innerhalb kürzester Zeit ist es gelungen, dafür ein breites Hilfsbündnis in Aalen auf die Beine zu stellen, das inzwischen weit über die Ostalb hinaus Beachtung gefunden hat.





Über private Kanäle, aber auch nach einem Telefonat mit seinem Amtskollegen in Antakya, Lütfü Savas, sei klar geworden, dass das Erdbeben die Provinz Hatay weitaus schlimmer getroffen habe als bisher befürchtet, sagte Brütting bei einem Pressegespräch im Rathaus.







Warum die Aalener von einer längerfristigen Hilfsaktion ausgehen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







