Anke Groß: Leiterin der Münsterbauhütte Gmünd

Foto: astavi

Anke Groß ist die neue Leiterin der Münsterbauhütte Schwäbisch Gmünd. Wobei — so ganz neu ist sie ja nicht.

Mittwoch, 08. Februar 2023

Thorsten Vaas

Anke Groß ist in der Stauferstadt und bei der Münsterbauhütte keine Unbekannte. In Gmünd geboren und aufgewachsen, beschloss sie, eine Ausbildung zur Steinmetzin und Steinbildhauerin zu absolvieren. Nach zwei Jahren Lehrzeit schloss sie 2014 bei der Firma Morlok in Vaihingen an der Enz die Ausbildung als Gesellin ab. Gleich im Anschluss erwarb die junge Handwerkerin die Meisterqualifikation in ihrem Beruf.

