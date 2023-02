Gmünd: Ein Duo übernimmt das M7 am Marktplatz

Foto: gäss

Die Stadt hat die Pacht fürs M7 in der Grät neu vergeben. Den Zuschlag bekommen haben Mitarbeiter Matthias Domin und Dominik Sos, der den betriebswirtschaftlichen Hintergrund mitbringt, wie OB Richard Arnold am Mittwoch im Gemeinderat bekannt gab. Sos ist in Gmünd auch als Handballer bekannt.

Mittwoch, 08. Februar 2023

Alexander Gässler

39 Sekunden Lesedauer



Mit zwei weiteren Kandidaten, die ebenfalls in der Endauswahl waren, will der OB nun sprechen, um sie eventuell für einen Leerstand in der Stadt zu gewinnen. Dafür ist eine Förderung durchs Programm „zukunftsfähige Zentren“ möglich. Insgesamt gab es 15 Bewerbungen für die Nachfolge der langjährigen Pächter Ute Fuchs und Franz Hahn.





Wie Arnold sagte, wird das M7 sieben Tage die Woche geöffnet sein, zu den Markttagen Mittwoch und Samstag auch früher. Das M7 ist nicht nur Café, sondern auch Bar und Club. Laut OB soll für junge und junggebliebene Gäste ein attraktives Programm geboten werden. Der neue Vertrag läuft ab 1. April. Der gewünschte nahtlose Übergang ist also möglich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



851 Aufrufe

157 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen