Hilfe für Erdbebenopfer: Riesige Resonanz in Gmünd

Die Gmünder Hilfsaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei findet schon am ersten Tag des Spendenaufrufs eine Riesenresonanz. Dringend benötigt werden zunächst Winterbekleidung, Decken und Schlafsäcke.

Mittwoch, 08. Februar 2023

Thorsten Vaas

Die Sachspenden werden in einer Fabrikhalle der Firma IDS in der Eutighofer Straße beim Musikerheim entgegen genommen. Schon am Morgen standen die ersten Autos Schlange. Rund 50 freiwillige Helfer sind im Einsatz, um die Hilfsgüter zu sortieren und für den schnellen Transport in die verwüstete Stadt Antakya sicher und klar beschriftet zu verpacken. Hunderte Kartons standen schon am frühen Nachmittag bereit und werden noch am Abend auf die ersten Lkw verladen. Bis Freitag läuft noch diese erste Phase der Aktion „Gmünd hilft der Türkei“.

