Ab Freitag: 85. Gaildorfer Pferdemarkt

Mit einem Fachvortrag in der Limpurghalle beginnt am Freitagabend der 85. Pferdemarkt in Gaildorf — einer der wenigen „echten“ Pferdemärkte in der Region, wie es im Grußwort der Stadt heißt. Am Samstag, Sonntag und Montag steht in der Schenkenstadt das Pferd im Mittelpunkt.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Franz Graser

Am Samstag stehen der Fuhrmannstag und der Wettbewerb der Holzrückepferde im Fokus. Am Sonntag folgt die Pferdeprämierung, an der Stuten aus dem ganzen Land teilnehmen. Der Montag steht dann ganz im Zeichen der Kutschen und Gespanne.





Die schon traditionelle Landwirtschaftsausstellung und ein vielfältiges kulturelles Programm umrahmen die Pferdeprämierungen auf dem Festgelände am Kocher, darunter ein Jazz-​Frühschoppen am Sonntagmorgen sowie ein historischer Handwerkermarkt.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



