Bettringen: Zwei Brände, zwei Verletzte — Zeugen gesucht

Zwei Menschen sind bei einem Brand in Bettringen am Donnerstagmorgen leicht verletzt worden. Es war nicht das einzige Feuer in dieser Nacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Thorsten Vaas

Streifenpolizisten entdeckten kurz vor 4 Uhr einen kleinen Brand an einem E-​Scooter vor einem Supermarkt in der Oderstraße fest, den sie selbst löschen konnten. Kurz drauf bemerkten sie ein Feuer in einem Gebüsch beziehungsweise an Briefkästen eines Mehrfamilienhauses, weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Sämtliche 46 Bewohner des Gebäudes mussten ihre Wohnungen verlassen; hierbei wurden wegen der zwischenzeitlich verrauchten Fluchtwege zwei Personen leicht verletzt. Bei dem Einsatz waren insgesamt neun Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

