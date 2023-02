DJK Gmünd: Zu Gast beim MTV Ludwigsburg

Foto: Stoppany

Die Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd treten am Samstag, 19 Uhr, bei den Barock Volleys MTV Ludwigsburg an. Der gastgebende Tabellenführer ist nach dem 3:1-Hinspielerfolg in Straßdorf allerdings in Hab-​Acht-​Stellung.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Alex Vogt

Wenn am Samstag, 19 Uhr, die viertplatzierte DJK Gmünd in der Innenstadtsporthalle antritt, dann – so heißt es aus Ludwigsburg — können sich die Zuschauer auf einen heißen Schlagabtausch freuen.





Welche beiden Spielerinnen bei der DJK Gmünd ausfallen und was DJK-​Trainer Christian Hohmann vor diesem Gastspiel sagt, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 10. Februar.



Am siebten Spieltag kassierte die DJK Gmünd unter Trainer Christian Hohmann die erste Saisonniederlage. Vor 400 Zuschauern setzte sich der große Meisterschaftskandidat aus Ludwigsburg mit 3:1 durch und geht seither zielsicher dem Titel und Aufstieg in die Dritte Liga entgegen.

