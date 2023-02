Gmünd: Die Nachtabschaltung ist vom Tisch

Foto: gbr

In Gmünd bleibt das Straßenlicht nachts an. Stattdessen wird auf LED umgerüstet – möglichst schnell, wie OB Arnold sagt. Dafür will die Stadt Geld in die Hand nehmen. Warum sich das rentiert.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Alexander Gässler

38 Sekunden Lesedauer



Zuerst sollen laut OB die Ortschaftsräte informiert werden. Sie waren im Vorfeld dazu aufgerufen worden, Straßen zu melden, in denen das Licht nachts nicht ausgeschaltet werden soll, etwa in den Ortsdurchfahrten.









Die Stadtwerke hatten die Abschaltung der Straßenbeleuchtung von 1 bis 4 Uhr morgens eingehend untersucht. Geschäftsführer Peter Ernst hat das Ergebnis am Mittwoch im Gemeinderat vorgestellt. Ergebnis: Die Nachtabschaltung spart Energie und CO2.





Warum die Straßenlampen trotzdem weiterhin die Nacht „durchbrennen“, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Gertraude von Streit ist „enttäuscht“, dass die Nachtabschaltung vom Tisch ist. Freilich unterstützen die Grünen die Umrüstung auf LED. Und damit es schnell geht, fordert die Fraktion einen Zeit– und Fahrplan. Gmünd habe das Thema verschlafen, meint Gertraude von Streit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



238 Aufrufe

155 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen