Neue Skulptur am Josefsbach in Gmünd: Englischer Löwe vor Enthüllung

Als im vergangenen Jahr das 50-​jährige Miteinander von Schwäbisch Gmünd und Barnsley gefeiert wurde, gab es als Geschenk von den englischen Freunden eine Figur für den kleinen englischen Garten zwischen Grabenallee und Parlerstraße. Diese findet nun am Freitag ihren Bestimmungsort.

Donnerstag, 09. Februar 2023

Die Stadt Barnsley und die Stadt Schwäbisch Gmünd sind seit über fünf Jahrzehnten ganz offiziell partnerschaftlich miteinander verbunden und haben über Jahrzehnte durch Besuche und Gegenbesuche das Miteinander gefestigt.

Barnsley war die erste internationale Gmünder Partnerstadt – mittlerweile gibt es fünf: Barnsley in England, Antibes in Südfrankreich, Bethlehem in Pennsylvania (USA), Székesfehérvár in Ungarn und Faenza in der norditalienischen Partnerprovinz des Ostalbkreises (Ravenna).

Echte persönliche Freundschaften sind in diesen 50 Jahren entstanden – und auch der kulturelle Austausch spielte immer eine wichtige Rolle.





Was es mit der Löwenfigur, einem Geschenk aus dem vergangenen Jahr, auf sich hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 9. Februar. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

